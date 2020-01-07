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«Как идол богини»: дочь Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера

, 15:50 | Валентин Черников Фото 368

Супермодель Кайя Гербер выложила сюрреалистичное фото в прозрачном платье.

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Фото, видео: Instagram @kaiagerber

Снимок Кайи Гербер с рекламной фотосессии испанского бренда одежды впечатлил поклонников супермодели и любителей высокого искусства. Дочь Синди Кроуфорд выложила в Instagram кадр, где стоит на каменном возвышении в прозрачном платье молочного цвета. Прозрачный верх наряда не скрывает ее грудь, которая к тому же не прикрыта бюстгальтером.

Необычный образ Гербер дополняют прическа в стиле 60-х и сапожки на тон темнее платья. Позади модели стоят две похожие друг на друга статистки с белыми лицами, черными волосами в длинных плащах.

Как уточняется, съемки проходили на территории «Сада мира» американского дизайнера японского происхождения Исаму Ногучи. Оригинальный архитектурный комплекс расположен около штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

Instagram @kaiagerber

За 18 часов пост Кайи набрал в социальной сети 100 тысяч «лайков» и массу восторженных откликов.

«Как вы потрясающая!»

«Красивая — не обязательно смазливая»;

«Выглядите как идол богини», — прокомментировали снимок подписчики Гербер.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд прошлась по подиуму в прозрачной блузке без бюстгальтера.

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