«Как идол богини»: дочь Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера

Снимок Кайи Гербер с рекламной фотосессии испанского бренда одежды впечатлил поклонников супермодели и любителей высокого искусства. Дочь Синди Кроуфорд выложила в Instagram кадр, где стоит на каменном возвышении в прозрачном платье молочного цвета. Прозрачный верх наряда не скрывает ее грудь, которая к тому же не прикрыта бюстгальтером.

Необычный образ Гербер дополняют прическа в стиле 60-х и сапожки на тон темнее платья. Позади модели стоят две похожие друг на друга статистки с белыми лицами, черными волосами в длинных плащах.

Как уточняется, съемки проходили на территории «Сада мира» американского дизайнера японского происхождения Исаму Ногучи. Оригинальный архитектурный комплекс расположен около штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.

Instagram @kaiagerber

За 18 часов пост Кайи набрал в социальной сети 100 тысяч «лайков» и массу восторженных откликов.

«Как вы потрясающая!»

«Красивая — не обязательно смазливая»;

«Выглядите как идол богини», — прокомментировали снимок подписчики Гербер.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд прошлась по подиуму в прозрачной блузке без бюстгальтера.