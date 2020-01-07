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Пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками во Владимирской области

, 21:15 | Марина Неруцких 51

В результате аварии одному человеку понадобилась госпитализация.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Две корейских иномарки столкнулись в городе Александрове Владимирской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, авария произошла, предварительно, по вине водителя Hyundai Getz, который начал перестроение из правого ряда в левый, не убедившись в безопасности маневра и столкнулся с Hyundai Solaris.

«По предварительным данным, водитель Hyundai Getz выехал на дорогу по улице Гагарина и начал перестраиваться из правого ряда в левый, в этот момент столкнулся с машиной Hyundai Solaris. Пострадали три человека в первом автомобиле и двое — во втором», — сказал собеседник агентства.

Известно, что в результате аварии госпитализация понадобилась 29-летней пассажирке Hyundai Solaris, у нее диагностирована черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Остальные были осмотрены медиками и отправлены на амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в лобовом ДТП в Тамбовской области.

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