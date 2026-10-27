В России предложили усилить контроль за доставкой готовой еды

Эфирная новость 19 0

Сервисы могут обязать проверять поставщиков и отвечать за качество продуктов наравне с продавцами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России предлагают ужесточить контроль за сервисами доставки готовой еды!

Как пишут «Известия», компании хотят обязать проверять документы поставщиков, их регистрацию в системе маркировки и наличие нарушений в прошлом. В случае проблем курьерские службы будут нести ответственность за качество наравне с продавцами.

Сегодня сфера доставки готовой еды — это рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами потребителей. Авторы инициативы уверены: усиление контроля поможет предотвратить продажу просроченных продуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти турецкого Манавгата начали проверку после сообщений о массовых отравлениях россиян в районе Сиде.

По данным из социальных сетей, туристы жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и судороги. Муниципалитет запросил информацию у всех медицинских учреждений, чтобы установить масштаб произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.49
-0.05 90.09
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:52
«Обжаловано»: фигуранты дела Долиной оспорили взыскание 115 млн рублей
6:45
«Я свою миссию выполнил»: Киркоров прокомментировал слухи о сотрудничестве с Марго
6:25
Жуткая находка: голову 16-летней школьницы нашли в черном пакете с запиской
6:15
Врачи назвали пять привычных вещей в доме, которые могут повышать риск рака
6:12
В России предложили усилить контроль за доставкой готовой еды
6:01
Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Макрон взялся за замену российского СПГ
Работающим матерям ограничили срок больничных
Она ждала его из колонии: сложная история любви Михаила Ефремова и Дарьи Белоусовой
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео