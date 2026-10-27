В России предложили усилить контроль за доставкой готовой еды

В России предлагают ужесточить контроль за сервисами доставки готовой еды!

Как пишут «Известия», компании хотят обязать проверять документы поставщиков, их регистрацию в системе маркировки и наличие нарушений в прошлом. В случае проблем курьерские службы будут нести ответственность за качество наравне с продавцами.

Сегодня сфера доставки готовой еды — это рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами потребителей. Авторы инициативы уверены: усиление контроля поможет предотвратить продажу просроченных продуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти турецкого Манавгата начали проверку после сообщений о массовых отравлениях россиян в районе Сиде.

По данным из социальных сетей, туристы жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и судороги. Муниципалитет запросил информацию у всех медицинских учреждений, чтобы установить масштаб произошедшего.

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