В России предложили усилить контроль за доставкой готовой еды
Сервисы могут обязать проверять поставщиков и отвечать за качество продуктов наравне с продавцами.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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В России предлагают ужесточить контроль за сервисами доставки готовой еды!
Как пишут «Известия», компании хотят обязать проверять документы поставщиков, их регистрацию в системе маркировки и наличие нарушений в прошлом. В случае проблем курьерские службы будут нести ответственность за качество наравне с продавцами.
Сегодня сфера доставки готовой еды — это рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами потребителей. Авторы инициативы уверены: усиление контроля поможет предотвратить продажу просроченных продуктов.
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