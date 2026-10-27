Врачи назвали пять привычных вещей в доме, которые могут повышать риск рака

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 28 0

Среди них — агрессивные чистящие средства, пластиковые контейнеры для разогрева еды и газовые плиты без надлежащей вентиляции.

Какие вещи лучше не держать дома чтобы избежать риска рака

Фото: www.globallookpress.com

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Доктор Лутар: отказ от освежителей воздуха поможет снизить риск рака

Врачи поделились списком предметов быта, которые они лично стараются не держать дома из-за возможной связи с онкологическими заболеваниями, — среди них агрессивная бытовая химия, пластиковые контейнеры, газовые плиты без вентиляции, композитная мебель и вещи с водоотталкивающей пропиткой.

Доктор медицины Джей Лутар, преподаватель Гарвардской медицинской школы, в беседе с Health.com рассказал, что ограничивает использование дезинфицирующих спреев, сильно ароматизированных чистящих средств и освежителей воздуха с подключаемыми устройствами, которые постоянно выделяют химикаты в воздух. Вместо них он применяет простые средства без ароматизаторов — уксус, пищевую соду и мыло, а дезинфектанты оставляет для случаев, когда они действительно необходимы.

Для хранения и разогрева пищи Лутар предпочитает стеклянную посуду и нержавеющую сталь, поскольку некоторые химические вещества в пластике, включая фталаты и бисфенолы, могут попадать в еду, а нагрев усиливает их воздействие.

Радиолог Дарил Эбер, в свою очередь, никогда не использует газовую плиту без надлежащей вентиляции: при высокой температуре или работе духовки всего при 350 градусах по Фаренгейту (177 градусов тепла по Цельсию) в помещении повышается уровень бензола — канцерогена, связанного с лейкемией, и эти показатели выходят за рамки обнаруживаемых при пассивном курении. Он советует держать вытяжку включенной и открывать окна, а при выборе новой плиты отдавать предпочтение индукционной.

Эбер также избегает мебели из композитной древесины — ДСП, фанеры и МДФ, — поскольку содержащиеся в ней клеи выделяют формальдегид, связанный с раком носоглотки и лейкемией. Он рекомендует выбирать массив дерева или продукты без добавленного формальдегида.

Наконец, Лутар старается не покупать вещи с водо- и грязеотталкивающей пропиткой, например мебель и ковры, так как они могут содержать PFAS — «вечные химикаты», некоторые из которых классифицированы как канцерогенные. Вместо них он выбирает изделия из натуральных тканей — хлопка, шерсти, льна или шелка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что большинство полипов долгое время не проявляют себя, поскольку в их ткани нет болевых рецепторов. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, даже не догадываясь о новообразовании. Однако часть полипов со временем способна переродиться в рак — особенно аденоматозные, ворсинчатые и зубчатые. Именно поэтому врачи советуют не ждать боли как сигнала, а проходить регулярные профилактические обследования, например колоноскопию, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

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