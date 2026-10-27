Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 25 0

Разведка подтвердила уничтожение заданной цели после удара российского истребителя-бомбардировщика.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, пункту временной дислокации подразделений и местам запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны РФ. 

Перед выполнением задачи экипаж получил заданные координаты целей. Для удара использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

После выполнения боевой задачи разведка подтвердила уничтожение заданной цели. Завершив вылет, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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