Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка подтвердила уничтожение заданной цели после удара российского истребителя-бомбардировщика.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу, пункту временной дислокации подразделений и местам запуска БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Перед выполнением задачи экипаж получил заданные координаты целей. Для удара использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.
После выполнения боевой задачи разведка подтвердила уничтожение заданной цели. Завершив вылет, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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