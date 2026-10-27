Двое детей чудом выжили в страшной аварии на Кубани
В Краснодарском крае обгон закончился столкновением двух автомобилей.
Фото, видео: max.ru/Полиция Кубани/mvd23; 5-tv.ru
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Краснодарские врачи сейчас спасают жизни двух детей, которые чудом выжили в дорожной аварии!
Водитель легковушки не рассчитал скорость, пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем. Удар был настолько сильным, что из салона даже выбросило личные вещи. Одна из машин перевернулась. Двое — женщина-водитель и ее пассажир — скончались до приезда скорой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кении 22 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком.
Пассажиры автобуса возвращались с похорон. Авария произошла утром на главной автомагистрали страны, причем этот участок трассы известен высоким уровнем аварийности.
Также рейсовый автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП на трассе Челябинск — Троицк.
По предварительным данным, водитель пикапа Toyota на участке с ремонтом проехал на красный свет и столкнулся со встречным Ford. После удара машину отбросило на ограждение, затем она задела Volkswagen и автобус Hyundai.
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