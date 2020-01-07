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  4. Путин отметил эффективность сотрудничества РФ и САР в борьбе с терроризмом

Путин отметил эффективность сотрудничества РФ и САР в борьбе с терроризмом

, 23:38 | Анастасия Игонина Видео 21

Владимир Путин провел официальную встречу с Башаром Асадом 7 января.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, RT

Совместные усилия России и Сирии позволили «сделать немало» в вопросах ликвидации лидеров террористических организаций. Об этом заявил Владимир Путин.

Об этом российский лидер заявил 7 января в ходе официального визита в Дамаск. Глава РФ провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

«За прошедший год сделано немало. Военнослужащие военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Пальмире, Алеппо. Летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии», — цитирует президента России РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Асада.

Путин также отметил, что совместн6ые действия вооруженных сил обеих стран «позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин прибыл в Стамбул после визита в Дамаск.

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