Джеймс Кэмерон показал концепт-арты второй части «Аватара». Несколько изображений для будущего фильма появились на официальной странице проекта в Twitter.

Twitter @officialavatar

На рисунках показаны фантастические пейзажи, на фоне которых находятся представители народа На’ви — человекоподобных существ с синей кожей, ставших персонажами первой части картины. Среди них можно узнать и главного героя «Аватара» — Джейка Салли. Согласно сюжету фильма, он отказался от человеческого тела и стал полноценным представителем инопланетного народа.

Twitter @officialavatar

Ожидается, что вторая часть «Аватара» выйдет в прокат в декабре 2021 года. Также известно, что сценарист и режиссер ленты Джеймс Кэмерон намерен создать три или четыре сиквела к изначальной картине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэмерон показал, как идет работа над продолжением «Аватара».