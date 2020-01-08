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«Аватар — 2»: Кэмерон показал концепт-арты для второй части легендарного фильма

, 9:05 | Анастасия Игонина Фото 11

Продолжение полюбившейся многим киноленты выйдет на экраны в конце 2021 года.

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Фото, видео: Twitter @officialavatar

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты второй части «Аватара». Несколько изображений для будущего фильма появились на официальной странице проекта в Twitter.

Twitter @officialavatar

На рисунках показаны фантастические пейзажи, на фоне которых находятся представители народа На’ви — человекоподобных существ с синей кожей, ставших персонажами первой части картины. Среди них можно узнать и главного героя «Аватара» — Джейка Салли. Согласно сюжету фильма, он отказался от человеческого тела и стал полноценным представителем инопланетного народа.

Twitter @officialavatar

Ожидается, что вторая часть «Аватара» выйдет в прокат в декабре 2021 года. Также известно, что сценарист и режиссер ленты Джеймс Кэмерон намерен создать три или четыре сиквела к изначальной картине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэмерон показал, как идет работа над продолжением «Аватара».

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