Украинский Boeing-737 пропал с радаров сразу после взлета

Boeing-737, направлявшийся из Тегерана в Киев, пропал с радаров сразу же после взлета. Согласно данным Flight Radar, связь с лайнером прервалась в 5.44, через две минуты после вылета, пишет РИА Новости.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины», однако в аэропорту пока не подтверждают данные о крушении.

«Да, у нас ожидается борт в 8.00 (9.00 мск) из Тегерана. Пока нет информации о каких-либо проблемах», — сказали РИА Новости в справочной.

На борту самолета находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали «технические проблемы».

Очевидцы опубликовали видео, где предположительно снято падение лайнера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.