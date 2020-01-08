Украинский Boeing-737 пропал с радаров сразу после взлета

Boeing-737, направлявшийся из Тегерана в Киев, пропал с радаров сразу же после взлета. Согласно данным Flight Radar, связь с лайнером прервалась в 5.44, через две минуты после вылета, пишет РИА Новости.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины», однако в аэропорту пока не подтверждают данные о крушении.
На борту самолета находились 180 пассажиров, их судьба пока неизвестна.
По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стали «технические проблемы».
Очевидцы опубликовали видео, где предположительно снято падение лайнера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта.