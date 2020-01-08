Росстандарт рассказал об изменении порядка поверки бытовых счетчиков

Запись в реестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (Росстандарт) будет являться единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков. При этом, как отметили в ведомстве, бумажные свидетельства несут под собой дополнительный информационный характер. Их оформление будет производиться по желанию владельца прибора учета, сообщает «Российская газета».

Специалист после поверки счетчика на месте установки обязан в течение суток внести данные в реестр Федеральной государственной информационной системы «Аршин». После проведенной процедуры владелец прибора учета в специальном разделе сможет внести заводской номер и увидеть данные об оказанной метрологической работе.

Данные меры, в том числе, будут способствовать снижению риска мошенничества в сфере поверки или замены бытовых счетчиков.

Нововведения, принятые в соответствии с программой «Цифровая экономика» в преддверии новогодних каникул, предусмотрены поправками в закон «Об обеспечении единства измерений» и вступают в силу в конце сентября 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко предложила наказать Новака за волокиту с внедрением «умных» счетчиков.