Эксперт: Тегеран и Вашингтон не заинтересованы в крупном конфликте

Политолог, востоковед Каринэ Геворгян прокомментировала 5-tv.ru ситуацию на Ближнем Востоке. По словам эксперта, сложившийся кризис напоминает сценарий конфликта между США и КНДР.

«Стороны вроде бы „наиграли“ на три атомных войны, но с другой стороны мы видим, что ночной обстрел ракетами „земля-земля“ — со стороны Ирана американских авиабаз в Ираке прошел очень интересно», — рассказала она.

Геворгян пояснила, что Тегеран уведомил Багдад о своем намерении, причем задолго. Эксперт считает, что иракская сторона передала эту информацию американцам, которые, в свою очередь, эвакуировали своих военнослужащих, а потому никто из них не пострадал.

«Это свидетельствует о том, что Иран намерен не переходить красные черты, связанные с поведением в рамках международного права», — отметила она.

При этом политолог обратила внимание, что президент Ирака Бархам Салех выразил возмущение тем, что Иран и США выясняют отношения на территории его страны.

«Это означает, что вывод американских баз с территории Ирака, возможно, будет ускорен. В этом смысле США переконфигурируют свое присутствие на Ближнем Востоке, выводят своих военнослужащих в Катар, Саудовскую Аравию, в ОАЭ, где они будут в гораздо более спокойных условиях», — считает она.

Она добавила, что военнослужащие США уже устали находиться во взрывоопасных Сирии и Ираке, а потом Пентагон планирует их передислокацию в соседние государства.

Геворгян подчеркнула, что основной целью присутствия американцев в регионе является контроль над Ормузским проливом.

Политолог считает, что ни Иран, ни США не заинтересованы в развитии крупного международного конфликта, они лишь преследуют свои цели.

«Поскольку к войне Трампа подталкивали его противники на фоне импичмента, он сейчас поднял температуру до атомной войны, что вызывает ужас внутри Америки и, таким образом, позволяет ему снижать этот градус», — заключила политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские военные покинули две базы в Сирии и направились к границе с Ираком, предположительно, для смены дислокации.