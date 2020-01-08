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Американские военные покинули две базы в Сирии и направились к границе с Ираком

, 17:30 | Сергей Зеленский Видео 122

Военнослужащие США покинули две военные базы в арабской республике и направились в сторону границы с Ираком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer, Carol Guzy

Военнослужащие США покинули две военные базы в Сирии и направились в сторону границы с Ираком.

Одна из воинских частей расположена в Храбат-эль-Джиере на севере страны недалеко от Турции. Очевидцы утверждают, что наблюдали порядка 40 грузовиков с техникой, выезжающих с территории, передает ФАН. Вторая база дислоцирована в городе Шаддади, ее покинули около 50 машин ВС США.

Маршрут американских грузовиков ведет в сторону границы Сирии с Ираком.

Как передает сирийское агентство SANA, эти меры являются «подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск», но не уточняет источники такой информации.

После убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, а также прекращение соглашения с возглавляемой США международной коалицией.

При этом 7 января глава Пентагона Марк Эспер опроверг вывод войск из Ирака.

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