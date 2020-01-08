Город Нарьян-Мар полностью отключен от водоснабжения

Город Нарьян-Мар, который является административным центром Ненецкого автономного округа, полностью остался без водоснабжения. Причиной ЧП стала авария на трубопроводе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сообщается, что утечка произошла на улице Ленина. В настоящий момент проводятся работы по откачке воды, однако где конкретно произошла авария, пока неизвестно.

Население города составляет 25 тысяч человек, на улице держится погода -2 градуса.

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