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Девочка и мужчина обожглись кипятком из батареи в детском садике в Челнах

, 19:00 | Игорь Рязов Видео 31

Трехлетнему ребенку сотрудники дошкольного учреждения не вызвали скорую, а мужчину пытались убедить в исправности радиатора.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/thomas kroeger, YouTube @Казанский репортер

Трехлетняя девочка получила ожог второй степени в детском саду № 64 «Ландыш» в Набережных Челнах. Причиной этого стала плохо закрепленная отопительная труба, пишет издание Inkazan.ru.

Инцидент произошел утром 30 декабря. Трехлетняя девочка играла и оперлась на трубу, ведущую к батарее. От нажатия труба отцепилась в месте стыка с радиатором — на ребенка хлынул кипяток.

Сотрудники детского сада не стали вызывать скорую помощь. Вместо этого они позвонили маме ребенка. Ее попросили сказать медикам, что девочка получила травму дома. В дошкольном учреждении пояснили, что иначе «садику влетит». Мама сама отвезла дочку в больницу.

Позже в садик пришла тетя пострадавшей девочки. Ее заверили, что батарею осмотрел сантехник, и теперь она исправна. На месте выяснилось, что это не так. Спутник женщины едва нажал пальцем на трубу, как она снова отцепилась и забила кипятком.

На кадрах видно, что горячая вода попала на руку мужчине. Он указал на неисправность сотрудникам садика, на что ему ответили: «Так не надо вставать (на трубу — Прим. ред)». Весь процесс был снят на видео.

В администрации Набережных Челнов сообщили, что управление образования города проводит расследование по факту инцидента. Матерью пострадавшей девочки оказалась одна из воспитательниц детского сада. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

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