Исторический момент: Путин и Эрдоган официально открыли «Турецкий поток»

Газовая магистраль, протянувшаяся по дну Черного моря, заменила «Южный поток», дорогу которому перекрыли жесткие санкции. Новый проект тоже пытались затормозить, но Путин и Эрдоган все же повернули символический красный вентиль газопровода

Российского президента в конргесс-центре на берегу бухты Золотой рог встречали особенно тепло. Отношения с Турцией — сейчас на пике. Важный индикатор в этом году — это уже восьмая встреча Путина и Эрдогана.

«Турецкий поток» открыли на фоне новый вспышки агрессии на Ближнем Востоке — убийства иранского генерала Сулемайни в результате американского точечного удара. Как результат — ответная атака Тегерана на базы США в регионе. Путин и Эрдоган — категорически за мирное решение конфликта.

За историческим моментом наблюдал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин запустит «Турецкий поток» в рамках визита в Стамбул.