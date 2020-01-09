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Исторический момент: Путин и Эрдоган официально открыли «Турецкий поток»

, 6:59 Эфирная новость 60

Церемония открытия газопровода по совместному российско-турецкому проекту состоялась в Стамбуле 8 января.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Газовая магистраль, протянувшаяся по дну Черного моря, заменила «Южный поток», дорогу которому перекрыли жесткие санкции. Новый проект тоже пытались затормозить, но Путин и Эрдоган все же повернули символический красный вентиль газопровода

Российского президента в конргесс-центре на берегу бухты Золотой рог встречали особенно тепло. Отношения с Турцией — сейчас на пике. Важный индикатор в этом году — это уже восьмая встреча Путина и Эрдогана.

«Турецкий поток» открыли на фоне новый вспышки агрессии на Ближнем Востоке — убийства иранского генерала Сулемайни в результате американского точечного удара. Как результат — ответная атака Тегерана на базы США в регионе. Путин и Эрдоган — категорически за мирное решение конфликта.

За историческим моментом наблюдал Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин запустит «Турецкий поток» в рамках визита в Стамбул.

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