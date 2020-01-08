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Владимир Путин запустит «Турецкий поток» в рамках визита в Стамбул

, 13:43 | Василий Заика Видео 54

Президент России примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода и обсудит с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gazprom; ТАСС / Дружинин Алексей, Метцель Михаил, Zuma

Президент РФ Владимир Путин 8 января в рамках визита в Стамбул вместе Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии пуска в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

«Восьмого января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул — Прим.ред.) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода „Турецкий поток“», — говорится в тексте сообщения.

Помимо прочего, лидер российского государства намерен обсудить с турецким коллегой вопросы сотрудничества обеих стран, а также актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аккаунт пресс-службы президента САР в Twitter заблокирован после постов о Путине.

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