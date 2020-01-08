Владимир Путин запустит «Турецкий поток» в рамках визита в Стамбул

Президент РФ Владимир Путин 8 января в рамках визита в Стамбул вместе Реджепом Тайипом Эрдоганом примет участие в церемонии пуска в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», сообщает пресс-служба Кремля.

«Восьмого января 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул — Прим.ред.) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода „Турецкий поток“», — говорится в тексте сообщения.

Помимо прочего, лидер российского государства намерен обсудить с турецким коллегой вопросы сотрудничества обеих стран, а также актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аккаунт пресс-службы президента САР в Twitter заблокирован после постов о Путине.