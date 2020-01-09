Грипп шагает по стране: первый случай смерти от вируса зафиксирован в России

В России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа.

В Москве умер студент из Камеруна, который учился в столице на геолога.

Молодой человек почувствовал недомогание, а спустя три дня скончался в столичной инфекционной больнице. Вирус свирепствует сейчас сразу в нескольких регионах.

В Астраханской области с начала нового года количество заразившихся выросло в разы. В больницах вынуждены были увеличить число коек для пациентов.

Всплеск гриппа и ОРВИ зафиксирован также в Самарской области. Там только за первую неделю 2020 года заболели почти семь тысяч человек.

Врачи призывают россиян не забывать о профилактике и не заниматься самолечением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России создают собственную вакцину против менингита.