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  4. Грипп шагает по стране: первый случай смерти от вируса зафиксирован в России

Грипп шагает по стране: первый случай смерти от вируса зафиксирован в России

, 7:14 Эфирная новость 39

Число заразившихся гриппом в Самарской области составило почти семь тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

В России зафиксирован первый в этом сезоне случай смерти от гриппа.

В Москве умер студент из Камеруна, который учился в столице на геолога.

Молодой человек почувствовал недомогание, а спустя три дня скончался в столичной инфекционной больнице. Вирус свирепствует сейчас сразу в нескольких регионах.

В Астраханской области с начала нового года количество заразившихся выросло в разы. В больницах вынуждены были увеличить число коек для пациентов.

Всплеск гриппа и ОРВИ зафиксирован также в Самарской области. Там только за первую неделю 2020 года заболели почти семь тысяч человек.

Врачи призывают россиян не забывать о профилактике и не заниматься самолечением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России создают собственную вакцину против менингита.

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