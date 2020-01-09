Шпица выложила фото в купальнике и поразилась «озабоченности» поклонников

Актриса Екатерина Шпица выложила на своей странице в Instagram фото, которым попрощалась с новогодним отпуском на острове Фукуок во Вьетнаме. Селфи знаменитости в купальнике с разрезанным арбузом между ног часть поклонников сочла пошлым.

«Заключительный день каникул. Отражение детей и моря в очках. Смех в ушах. Нарезанный швейцарским маникюрным ножом арбуз из местной лавочки и его непередаваемый вкус! Сочетание, которое я буду повторять в разных теплых уголках земли. А пока… Завтра домой», — подписала снимок Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

В комментариях некоторые пользователи раскритиковали актрису за слишком, по их мнению, откровенный снимок. Многие встали на защиту знаменитости. На часть комментариев она ответила.

«Не понимаю комментирующих людей… Что такого „смелого“ и „неприличного“ они увидели в этом фото? Обычная фотография», — написала пользовательница.

«Каждый судит в меру своей испорченности и закомплексованности или озабоченности. Для таких людей и лошадь между ног будет чем-то неприличным», — ответила ей Шпица.

«Пошловато», — выразил мнение подписчик, на что получил в ответ: «Это все в вашей голове».

«Фото — как фото любой девушки. Купальник — по месту отдыха, но вот загар, мне думается, вам был бы к лицу», — не согласился другой пользователь, на что актриса ответила: «Я избегаю загара».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица выложила смешное фото и устроила конкурс на лучшую подпись к нему.