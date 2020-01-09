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В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права

, 10:43 | Василий Заика Видео 28

С 1 октября 2020 года из практической части исключат этап «площадка», а элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков разъяснил изменения в экзаменах на водительские права. По его словам, с 1 октября 2020 года из практической части исключат этап «площадка», а некоторые элементы данного испытания кандидаты в водители будут сдавать в городе на магистралях с малоинтенсивным движением или на закрытых территориях.

Николай Гиляков, при этом, развеял миф о том, что на дорогах тем самым могут возникать аварийные ситуации.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением — на тех же стоянках возле торговых комплексов», — цитирует Николая Гилякова ТАСС.

Отмечается, что по новым правилам заезды в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве будут организованы на закрытых территориях. Маршруты экзаменов также подвергнутся изменениям и не будут заранее известны кандидатам в водители.

При сдаче практической части запланирован отказ от штрафной балльной системы. Будущие водители смогут оспаривать результаты экзамена при несогласии с ними.

Теоретическая часть будет расширена за счет дополнительных вопросов по основам безопасного вождения, психологии и медицине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие изменения ждут в 2020 году автомобилистов.

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