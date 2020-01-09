США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

США сообщили в Совет безопасности ООН о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации напряженности в регионе, сообщило агентство Reuters. Постпред Соединенных Штатов Келли Крафт направила в организацию соответствующий документ.

Политик в своем письме отметила, что Вашингтон намерен начать серьезные переговоры по предотвращению «дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Помимо прочего, Келли Крафт в документе объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое «оправданно», по ее словам, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государства на самооборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп объявил о новых санкциях против Ирана.