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  4. США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

, 10:23 | Василий Заика Видео 63

Постпред Соединенных Штатов Келли Крафт направила в организацию соответствующее письмо.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bruno Rocha, imagebroker/Ernst Wrba, Li Muzi, Spacex, Rouzbeh Fouladi

США сообщили в Совет безопасности ООН о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации напряженности в регионе, сообщило агентство Reuters. Постпред Соединенных Штатов Келли Крафт направила в организацию соответствующий документ.

Политик в своем письме отметила, что Вашингтон намерен начать серьезные переговоры по предотвращению «дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

Помимо прочего, Келли Крафт в документе объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое «оправданно», по ее словам, статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государства на самооборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп объявил о новых санкциях против Ирана.

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