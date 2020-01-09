  1. Пятый канал
  4. Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

, 7:35 Эфирная новость 25

Американский лидер попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Graulich, 5-tv.ru

Минувшей ночью по Багдаду был нанесен ракетный удар. Два взрыва прогремели в так называемой «зеленой зоне», где расположено американское посольство и правительственные учреждения. В результате обстрела никто не пострадал.

Атака произошла на фоне нового витка напряженности между США и Ираном.

Накануне президент Трамп выступил с обращением к нации. Он попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке, а также заявил, что Иран будет наказан новым пакетом санкций, каким — не уточнил.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Агрессивные действия президента Трампа хотят ограничить американские конгрессмены. Сегодня в Палате представителей пройдет голосование по резолюции, которая должна приостановить военные полномочия президента против Ирана. Ее инициаторы уверены, что провокационные решения главы Белого Дома могут втянуть США в полномасштабную войну.

Тема обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном поднималась в Стамбуле — во время встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итоги озвучил глава МИД Сергей Лавров.

«Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани», — сказал Сергей Лавров.

Однако главным событием встречи Путина и Эрдогана в Стамбуле стал запуск газопровода «Турецкий поток».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп отказался от военной операции против Ирана.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

8:03
«Вторжение» Бондарчука обошло в российском прокате финал «Звездных войн»
7:54
Вот такая зима: Вербы распустились в Петербурге, Кирове и Архангельске
7:43
«Нюша номер два»: Певица показала, как поет ее годовалая дочь — видео
7:35
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
7:28
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Иванова
7:23
Цымбалюк-Романовская не верит в возвращение бывшей жены Джигарханяна

Сейчас читают

Опубликованы фото последствий ракетных ударов Ирана по базам США
Западные спецслужбы склоняются к одной версии катастрофы Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]