Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Минувшей ночью по Багдаду был нанесен ракетный удар. Два взрыва прогремели в так называемой «зеленой зоне», где расположено американское посольство и правительственные учреждения. В результате обстрела никто не пострадал.

Атака произошла на фоне нового витка напряженности между США и Ираном.

Накануне президент Трамп выступил с обращением к нации. Он попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке, а также заявил, что Иран будет наказан новым пакетом санкций, каким — не уточнил.

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Агрессивные действия президента Трампа хотят ограничить американские конгрессмены. Сегодня в Палате представителей пройдет голосование по резолюции, которая должна приостановить военные полномочия президента против Ирана. Ее инициаторы уверены, что провокационные решения главы Белого Дома могут втянуть США в полномасштабную войну.

Тема обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном поднималась в Стамбуле — во время встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итоги озвучил глава МИД Сергей Лавров.

«Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани», — сказал Сергей Лавров.

Однако главным событием встречи Путина и Эрдогана в Стамбуле стал запуск газопровода «Турецкий поток».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп отказался от военной операции против Ирана.