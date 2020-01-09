Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Минувшей ночью по Багдаду был нанесен ракетный удар. Два взрыва прогремели в так называемой «зеленой зоне», где расположено американское посольство и правительственные учреждения. В результате обстрела никто не пострадал.
Атака произошла на фоне нового витка напряженности между США и Ираном.
Накануне президент Трамп выступил с обращением к нации. Он попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке, а также заявил, что Иран будет наказан новым пакетом санкций, каким — не уточнил.
«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.
Агрессивные действия президента Трампа хотят ограничить американские конгрессмены. Сегодня в Палате представителей пройдет голосование по резолюции, которая должна приостановить военные полномочия президента против Ирана. Ее инициаторы уверены, что провокационные решения главы Белого Дома могут втянуть США в полномасштабную войну.
Тема обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном поднималась в Стамбуле — во время встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее итоги озвучил глава МИД Сергей Лавров.
«Обсудили ситуацию, которая сложилась в Персидском заливе в результате неправомерных и очень рискованных акций Соединенных Штатов на территории Ирака против иранских граждан, включая командующего КСИР Сулеймани», — сказал Сергей Лавров.
Однако главным событием встречи Путина и Эрдогана в Стамбуле стал запуск газопровода «Турецкий поток».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп отказался от военной операции против Ирана.