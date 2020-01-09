Постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи отверг предложение США о сотрудничестве. По его словам, заявление Вашингтона само по себе является «невероятным» и не имеет смысла в рамках ограничительных мер в отношении Тегерана, сообщило агентство IRNA.

«Когда мы слышим, как (США — Прим.ред.) заявляют о возможном сотрудничестве и на том же заседании принимают решение об ужесточении санкций, такие предложения не имеют смысла», — говорится в сообщении иранского дипломата.

Маджид Тахт-Раванчи, кроме прочего, отметил, что «беспрецедентные» ограничительные меры США в отношении Ирана идут вразрез с нормами международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном. Постпред Соединенных Штатов Келли Крафт направила в организацию соответствующее письмо.