Видео: Подготовка иранских ракет для нанесения удара по американским базам

Иранское государственное телевидение обнародовало кадры подготовки ракет якобы для нанесения удара по американским военным объектам в Ираке.

На кадрах видно, как офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) производят транспортировку и погрузку, а также подготовку оружия к запуску. После проведенных технических манипуляций на видео показана сама атака баллистическими ракетами.

В ночь на 8 января Иран нанес два удара ракетами класса «земля — земля» по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. Такая мера была предпринята в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред Ирана при ООН отверг предложение США о сотрудничестве. По словам Маджида Тахт-Раванчи, заявление Вашингтона не имеет смысла в рамках ограничительных мер в отношении Тегерана.