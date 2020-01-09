Путин в Крыму наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».

В частности, в ходе маневров два истребителя Миг-31К выполнили боевую стрельбу гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений крылатыми ракетами «Калибр».

В конце декабря 2019 года Владимир Путин заявил, что армия России способна защитить страну, несмотря на непростую международную обстановку.