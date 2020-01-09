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Путин в Крыму наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

, 14:59 | Сергей Зеленский Видео 58

В частности, по цели на одном из полигонов была запущена гиперзвуковая ракета «Кинжал».

Фото: ТАСС / Никольский Алексей

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».

В частности, в ходе маневров два истребителя Миг-31К выполнили боевую стрельбу гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений крылатыми ракетами «Калибр».

В конце декабря 2019 года Владимир Путин заявил, что армия России способна защитить страну, несмотря на непростую международную обстановку.

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Путин в Крыму наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

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