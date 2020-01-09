Курс евро упал почти на полтора рубля после новогодних праздников

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро. Данные о новой стоимости валют опубликованы на сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 67 копеек — до 61,23 рубля. Курс евро опустился на один рубль 32 копейки — до 68,05 рубля.

Вслед за курсами иностранных валют снизилась стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро). По сравнению с данными на 1 января она подешевела на 96,44 копейки — до 64,30 рубля.

Как отмечает «Экономика сегодня», на открытии биржевых торгов утром 9 января иностранные валюты дорожали. Так, курс доллара на «Мосбирже» вырос на 14 копеек, до 61,39 рубля, а евро — на 15 копеек, до 68,20 рубля.

На вечерних торгах 8 января курс евро упал ниже 68 рублей впервые с января 2018 года. Доллар тогда же опустился к минимумам мая 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом валютном рекорде — в декабре курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года.