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  4. Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года

Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года

, 16:13 | Карина Бернтгольц 56

Согласно данным торгов, курс доллара составил 61,94 рубля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, в ходе торгов его отношение к российской валюте составило 61,94 рубля. В то же время евро приравнялся к 68,59 рубля.

Таким образом, уровень доллара снизился на 0,5% по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов, а уровень евро — на 0,6%.

По мнению экспертов, на изменение валютного курса и укрепление отечественной валюты влияет спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период подготовки к налоговым выплатам декабря, сообщает «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты французского издания Les Echos заявили об успехах России на пути к отказу от доллара США в пользу евро и китайских юаней.

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