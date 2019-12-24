Доллар опустился ниже 62 рублей впервые с 2018 года

Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с 12 июля 2018 года. Как сообщает RT со ссылкой на данные Московской биржи, в ходе торгов его отношение к российской валюте составило 61,94 рубля. В то же время евро приравнялся к 68,59 рубля.

Таким образом, уровень доллара снизился на 0,5% по сравнению с показателем на момент закрытия предыдущих торгов, а уровень евро — на 0,6%.

По мнению экспертов, на изменение валютного курса и укрепление отечественной валюты влияет спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период подготовки к налоговым выплатам декабря, сообщает «Москва 24».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты французского издания Les Echos заявили об успехах России на пути к отказу от доллара США в пользу евро и китайских юаней.