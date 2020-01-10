Врач рассказал, как употребление бобовых может помочь в борьбе с раком

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что бобовые обладают противораковыми свойствами. Содержащаяся в них клетчатка снижает риск возникновения рака толстого кишечника.

Кроме того, бобовые снижают риск инсульта и инфаркта у курильщиков и алкоголиков до 50%. Их польза заключается еще и в том, что они содержат почти все необходимое для организма. Главным образом речь идет о жирах, углеводах, белках и клетчатке.

Самым полезным видом бобовых доктор Мясников называл зеленую стручковую фасоль. По содержанию полезных жиров, белков, флавоноидов и антиоксидантов она не уступает и даже превосходит такие продукты, как красное вино, темный шоколад, кофе и чай.

Однако есть у бобовых и один неприятный побочный эффект, отмечает «Экономика сегодня». Их употребление в больших объемах может вызвать боль в животе. Это характерно для любых продуктов, богатых клетчаткой.

Чтобы сохранить полезные свойства бобовых, их нужно правильно готовить. Любая кулинарная обработка уменьшает объем полезных веществ. В случае с гороховыми и фасолевыми супами не нужно переусердствовать с добавлением жареных и других вредных компонентов. Это автоматически превращает данные блюда в нездоровые.

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