В Нидерландах эвакуировали железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета. Как сообщает ТАСС, правоохранители удалили людей с территории железнодорожного узла города Леуварден после обнаружения в одном из пустых поездов канистры с неустановленной жидкостью. На месте работают специалисты Министерства обороны Нидерландов.

По предварительной информации, на станции арестовали 68-летнего мужчину с канистрой.

Из-за инцидента железнодорожное сообщение с городом Леуварден, который является столицей провинции Фрисландия, временно блокировано.