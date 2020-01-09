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В Нидерландах эвакуировали железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета

, 16:17 | Марина Неруцких Срочная новость 31

По предварительной информации, на станции арестовали 68-летнего мужчину с канистрой.

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Фото, видео: Twitter @JaccoBroer; www.globallookpress.com / Stefan Puchner

В Нидерландах эвакуировали железнодорожную станцию из-за подозрительного предмета.  Как сообщает ТАСС, правоохранители удалили людей с территории железнодорожного узла города Леуварден после обнаружения в одном из пустых поездов канистры с неустановленной жидкостью. На месте работают специалисты Министерства обороны Нидерландов.

По предварительной информации, на станции арестовали 68-летнего мужчину с канистрой. 

Из-за инцидента железнодорожное сообщение с городом Леуварден, который является столицей провинции Фрисландия, временно блокировано.

 

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