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Пожары в Австралии унесли жизни свыше миллиарда животных

, 17:13 | Мия Субботина 78

Половина популяции коал на острове Кенгуру погибла из-за бушующих пожаров по всей стране.

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Фото, видео: Reuters / Tracey Nearmy

Из-за сильных лесных пожаров в Австралии, которые продолжаются в стране с осени 2019 года, погибло около миллиарда животных. Такие данные привел профессор Сиднейского университета Крис Дикман. По его подсчетам, на начало января только в штате Новый Южный Уэльс погибло 800 миллионов животных, а по всей стране жертвами стали не менее одного миллиарда особей. Это включает в себя млекопитающих, птиц и рептилий, сгинувших в результате пожаров или погибших из-за потери среды обитания.

Репортер Энди Лайнс сообщает, что пожары в австралийских лесах привели к гибели 25 тысяч коал на всемирно известном острове Кенгуру, пишет The Daily Mirror. Эксперты утверждают, что это половина населения коал. У спасенных животных врачи констатировали ужасные ожоги по всей поверхности тела. С визитом на остров прибыл премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который сообщил, что погода в регионе может ухудшиться: сильный ветер и высокая температура могут создать идеальные условия для того, чтобы огонь вышел из-под контроля.

«Южная Австралия, особенно районы острова Кенгуру и холмы Аделаида Хиллс, понесли разрушительные потери, и угроза лесных пожаров еще есть», — сказал Моррисон.

Стихия так разбушевалась, что влияет на погоду и вызывают сухие удары молнии, которые, в свою очередь, разжигают еще больше пламени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что более 300 коал погибли в Австралии во время лесных пожаров.

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