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Момент взрыва, после которого загорелся НПЗ в Ухте, попал на камеры

, 18:57 | Марина Неруцких Видео 618

ЧП произошло на установке дизельного топлива.

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Крупный пожар разгорелся на НПЗ в Ухте. ЧП произошло на установке дизельного топлива. Пожару присвоен третий ранг сложности. Между тем, в сети появилось видео момента взрыва, после которого было зафиксировано возгорание.

С огнем борются 78 человек и 18 единиц техники, работает пожарный поезд. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров.

В настоящее время на месте ЧП работает следственная группа, сообщает ТАСС. Ей предстоит выяснить причину происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной пожара на НПЗ в Ухте предварительно назван технологический взрыв.

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