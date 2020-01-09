Момент взрыва, после которого загорелся НПЗ в Ухте, попал на камеры

Крупный пожар разгорелся на НПЗ в Ухте. ЧП произошло на установке дизельного топлива. Пожару присвоен третий ранг сложности. Между тем, в сети появилось видео момента взрыва, после которого было зафиксировано возгорание.

С огнем борются 78 человек и 18 единиц техники, работает пожарный поезд. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров.

В настоящее время на месте ЧП работает следственная группа, сообщает ТАСС. Ей предстоит выяснить причину происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной пожара на НПЗ в Ухте предварительно назван технологический взрыв.