Названа предварительная причина пожара на НПЗ в Ухте

По предварительной информации, причиной пожара на НПЗ в Ухте стал технологический взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожару предшествовало два хлопка технологического характера», — цитирует агентство источник.

По информации МЧС, информация о возгорании на предприятии, расположенном по адресу Заводская улица, поступила около 17.00.

Огонь занимает площадь в тысячу квадратных метров. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на установке дизельного топлива. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП в Ухте травмирован один человек.