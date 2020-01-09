Президент Абхазии не исключил режим ЧП в стране после беспорядков

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал сограждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и добавил, что в случае необходимости будет введен режим ЧП.

Глава республики сделал соответствующее заявление на фоне попытки оппозиции прорваться в здание его администрации. Протестующие требуют отставки Хаджимбы.

«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства», — приводит его слова RT.

Хаджимба заявил, что органы госвласти работают в штатном режиме, а силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы.

Председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния и его сторонники не согласны с итогами президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, и на которых победил Хаджимба. Соотношение голосов составило 46,19% против 47,39%, соответственно. Квициния подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Оппозиция требует назначить повторное голосование.

Ранее действия оппозиции в центре столицы Абхазии в администрации президента Рауля Хаджимбы назвали попыткой государственного переворота.