  1. Пятый канал
  4. Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозии

Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозии

, 20:55 Эфирная новость 44

Причиной такого шага послужило высказанное накануне желание герцога и герцогини Сассекских сложить с себя королевские обязанности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Принц Гарри и Меган Маркл отказываются от своих королевских обязанностей. Скандальную новость номер один комментируют звезды и политики. В интернете шквал мемов и шуток, посвященных дальнейшей судьбе герцогов Сассекских.

А некоторые журналисты вообще называют поступок пары «злобным предательством», обвиняя в попытке разрушить монархию.  Соединенное Королевство и правда переживает не лучшие времена: эксперты говорят о недоверии общества к лидерам страны и недовольстве в связи с Brexit.

Как новый скандал в королевской семье повлияет на настроения британцев? В ситуации разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Елизавета II разочарована решением внука и Меган Маркл сложить с себя полномочия.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Последние новости

21:49
Ракета упала у авиабазы «Балад» к северу от Багдада
21:42
Лидеры пятого этапа «Дакара» на грузовиках показали бонус от организаторов
21:34
СНБО Украины не смогло выделить основную версию крушения лайнера МАУ
21:25
«Берем и утаскиваем в джунгли»: Бондаренко рассказал, как завоевал любимую
21:15
Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море
20:55
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозии

Сейчас читают

«Вот какой мужчина вам нужен»: фанаты сосватали за Лолиту Стивена Сигала
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]