Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозии

Принц Гарри и Меган Маркл отказываются от своих королевских обязанностей. Скандальную новость номер один комментируют звезды и политики. В интернете шквал мемов и шуток, посвященных дальнейшей судьбе герцогов Сассекских.

А некоторые журналисты вообще называют поступок пары «злобным предательством», обвиняя в попытке разрушить монархию. Соединенное Королевство и правда переживает не лучшие времена: эксперты говорят о недоверии общества к лидерам страны и недовольстве в связи с Brexit.

Как новый скандал в королевской семье повлияет на настроения британцев? В ситуации разбирался Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королева Елизавета II разочарована решением внука и Меган Маркл сложить с себя полномочия.