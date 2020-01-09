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Королева Елизавета II разочарована решением внука и Меган Маркл сложить с себя полномочия

, 5:16 | Нюра Незванова Видео 93

Принц Гарри и герцогиня Сассекская объявили о желании самостоятельно зарабатывать и жить на две страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPE/face to face, Britain on View, Stephen Lock; Instagram@sussexroyal

Королева Елизавета II была разочарована желанием своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. По данным газеты Timеs, герцог и герцогиня Сассекские не рассказали о своих планах ни самой королеве, ни отцу Гарри — наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу.

Супруги опубликовали в Instagram пост, в котором поведали о своем желании быть материально независимыми — начать зарабатывать самостоятельно, и жить на две страны — Великобританию и Северную Америку. По мнению пары, это благотворно повлияет на воспитание их сына Арчи.

В Букингемском дворце уже отреагировали на это заявление, причем довольно в резкой форме.

«Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — сообщили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи.

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