Королева Елизавета II разочарована решением внука и Меган Маркл сложить с себя полномочия

Королева Елизавета II была разочарована желанием своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. По данным газеты Timеs, герцог и герцогиня Сассекские не рассказали о своих планах ни самой королеве, ни отцу Гарри — наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу.

Супруги опубликовали в Instagram пост, в котором поведали о своем желании быть материально независимыми — начать зарабатывать самостоятельно, и жить на две страны — Великобританию и Северную Америку. По мнению пары, это благотворно повлияет на воспитание их сына Арчи.

В Букингемском дворце уже отреагировали на это заявление, причем довольно в резкой форме.

«Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», — сообщили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи.