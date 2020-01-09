Пожар на НПЗ в Коми не несет угрозы местным жителям

Пожар на Нефтеперерабатывающем заводе в Коми не несет угрозы местным жителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации Ухты.

Согласно заявлению пресс-службы городских властей, хлопки и дальнейшее возгорание на территории НПЗ носят локальный характер.

«Никакого дыма, выбросов с завода нет и зарева нет. Ветер дует в противоположную сторону от города», — цитирует агентство руководителя пресс-службы администрации Ухты Евгения Гроха.

По словам руководителя администрации Ухты Магомеда Османова, организован штаб для оперативного урегулирования вопросов по ликвидации последствий ЧП, «ситуация находится под контролем».

Крупный пожар разгорелся на установке дизельного топлива НПЗ в Ухте. ЧП предшествовал взрыв, который, предварительно, идентифицировали, как технологического характера.

С огнем борются 78 человек и 18 единиц техники, работает пожарный поезд. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров.

На месте ЧП работает следственная группа. Ей предстоит выяснить причину происшествия.