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Захарова о резолюции Польши о начале Второй мировой войны: «времена инквизиции»

, 0:26 | Сергей Зеленский Видео 24

Спикер российского МИДа предложила польским парламентариям открыто признаться, что решения Нюрнбергского трибунала им не указ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Aleksey Ivanov/TV Zvezda, Konstantin Kokoshkin; Известия Алексей Майшев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», — написала она в Facebook.

Спикер российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что истина зафиксирована Нюрнбергским трибуналом, а если польские депутаты сомневаются в его решениях, то им «так и надо об этом заявить».

Захарова добавила, что «у подобного подхода есть своя квалификация — пересмотр итогов Второй мировой войны».

9 января сейм Польши одобрил резолюцию о том, что якобы СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны. Как уточняет RT, в документе осуждаются «провокационные и ложные высказывания представителей высших органов власти Российской Федерации, которые пытаются возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны».

В конце декабря президент РФ Владимир Путин назвал польского посла в Германии в 1930-е годы «сволочью» и «свиньей антисемитской». Так называемый дипломат симпатизировал Адольфу Гитлеру, предлагал поставить ему памятник, а также выслать евреев в Африку на вымирание.

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