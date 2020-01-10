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Грандиозное зрелище: Как прошли масштабные учения Северного и Черноморского флотов

, 1:17 Эфирная новость 34

С ракетного крейсера «Маршал Ушаков» российский президент наблюдал за маневрами флотов.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

У берегов Крыма состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов. Масштаб впечатляющий: корабли, истребители, бомбардировщики. Главная и самая зрелищная часть — ракетные стрельбы.

За новейшим российским вооружением в действии наблюдал Владимир Путин. После окончания маневров президент посетил выставку перспективных разработок Военно-морского флота.

Остальное развитие ВМФ России на ближайшую и долгосрочную перспективы обсуждали уже за закрытыми дверями

О настоящем и будущем российского оружия, смотрите в репортаже Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поблагодарил ВМФ и Минобороны за успешные учения в Черном море.

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