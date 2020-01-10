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За завышение стоимости услуг ЖКХ будут штрафовать

, 5:41 | Ниса Мурзанаева Видео 25

С подобной инициативой выступило правительство России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack, Konstantin Kokoshkin, Nikolay Gyngazov, Ministry of Energy Russia

Ресурсоснабжающие компании могут начать штрафовать за превышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. С подобной инициативой выступило правительство России.

В сентябре Кабмин внесет на рассмотрение парламента соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Законопроект будет разработан в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой передаст документ в Кабмин в марте 2020 года.

Подобную инициативу готовы поддержать во всех фракциях Государственной Думы, пишут «Известия». По мнению народных избранников, вопрос завышения стоимости услуг ЖКХ в настоящий момент актуален для россиян.

Но в Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают, что одна поправка к закону вряд ли изменит ситуацию в целом. В ОНФ призвали правительство проработать вопрос с повышением доходов жителей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коммунальные услуги в 2020 году подорожают один раз.

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