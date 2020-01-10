«Нежная женщина!»: Ольга Орлова обнажилась в ванне с лепестками цветов

Бывшая участница поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова проводит отпуск в жарком Таиланде. 42-летняя певица отправилась на курорт в компании возлюбленного. Загадочный избранник звезды сделал ей необычный сюрприз — наполнил огромную ванну лепестками цветов.

Ольга Орлова поделилась с подписчиками фото и видео, на которых позирует, будучи обнаженной, в чудесной благоухающей воде.

«Мой невероятный романтический вечер. Как это важно, быть на одной волне со своим мужчиной. Женщине необходимо чувствовать себя королевой. Нас нужно любить и баловать!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @olgaorlova1311

Поклонники Ольги Орловой высоко оценили новую публикацию кумира. Фанаты похвалили возлюбленного звезды за умение сделать свою женщину счастливой. Подписичики оставили под постом множество восхищенных комментариев, в которых с ног до головы осыпали любимицу комплиментами.

«Роскошная»;

«Вы красавица»;

«Очень нежная женщина», — написали фоловеры.

Однако некоторым подписчикам фотографии обнаженной Ольги Орловой в ванне показались чересчур откровенными.

«Как не зайду, вы без лифчиков!» — высказался пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова заинтриговала подписчиков фото топлес.