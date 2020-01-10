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«Землетрясение в животике»: ребенок Иды Галич исполнил первый танец

, 7:46 | Анастасия Игонина Видео 19

Младенец удивил мир ритмичными движениями еще до собственного появления на свет.

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Фото, видео: Instagram @ida_galich_life

Ребенок Иды Галич исполнил свой первый танец, не успев родиться. Короткий ролик появился на неофициальной странице блогера в Instagram.

Сейчас Ида находится на поздних сроках беременности. В социальных сетях девушка регулярно публикует заметки на тему материнства и своего положения. В одной из новых публикаций Галич продемонстрировала фолловерам короткий ролик о своем будущем ребенке.

В кадре виден только край голубой пижамы и живот блогера. Внутри ворочается младенец — его движения заставляют «главного героя» видео ходить ходуном и даже немного менять форму.

«К такому меня жизнь не готовила. Человек совсем большой — 2,5 килограмма — и даже в моем большом животе, видимо, тесновато. Землетрясение в животике», — описывает впечатления Галич.

В комментариях поклонницы заверили Иду — в происходящем нет ничего страшного, так на последних неделях беременности ведут себя абсолютно все малыши. Многим молодым мамам ролик даже напомнил о собственном ожидании ребенка — в комментариях женщины выразили свое умиление от увиденного.

«Самое милое видео вселенной!»

«Господи, какая милота!» — восторгаются подписчицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич приобрела роскошный дом.

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