«Ипотечный замок»: Ида Галич приобрела роскошный дом

Известная Instagram-блогер Ида Галич похвасталась подписчикам новым приобретением. 29-летняя звезда купила дом в Подмосковье, больше похожий на настоящий замок.

В кадре Ида позирует с мужем Аланом Басиевым на фоне шикарного дома. Вероятно, дом молодые супруги решили приобрести в связи с предстоящим пополнением в семье. Кадр телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», — подписала пост звезда.

Забавно, что в хэштегах телеведущая подчеркнула, что прибрела замок в кредит и теперь ей предстоит выплачивать ипотеку. Судя по виду здания, недвижимость обошлась знаменитости в копеечку.

Instagram @galichida

Звездные коллеги поздравили Иду с крупной покупкой.

«Поздравляю! Мечты сбываются», — отметила жена репера ST Ассоль.

«Ида, как я тобой горжусь», — написала певица Рита Дакота.

«Моя же ты золотая!» — похвалила коллегу Маша Миногарова.

Поклонники Галич также присоединились к поздравлениям знаменитостей и пожелали паре поскорее обустроить семейное гнездышко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева жестко ответила подписчикам на вопрос о беременности.