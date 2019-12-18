«Ипотечный замок»: Ида Галич приобрела роскошный дом

Известная Instagram-блогер Ида Галич похвасталась подписчикам новым приобретением. 29-летняя звезда купила дом в Подмосковье, больше похожий на настоящий замок.
В кадре Ида позирует с мужем Аланом Басиевым на фоне шикарного дома. Вероятно, дом молодые супруги решили приобрести в связи с предстоящим пополнением в семье. Кадр телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
«Долго думала о подписи к этому фото. В голову пришла только такая мысль: если вы не родились принцессой, это не значит, что у вас никогда не будет своего замка», — подписала пост звезда.
Забавно, что в хэштегах телеведущая подчеркнула, что прибрела замок в кредит и теперь ей предстоит выплачивать ипотеку. Судя по виду здания, недвижимость обошлась знаменитости в копеечку.
Звездные коллеги поздравили Иду с крупной покупкой.
«Поздравляю! Мечты сбываются», — отметила жена репера ST Ассоль.
«Ида, как я тобой горжусь», — написала певица Рита Дакота.
«Моя же ты золотая!» — похвалила коллегу Маша Миногарова.
Поклонники Галич также присоединились к поздравлениям знаменитостей и пожелали паре поскорее обустроить семейное гнездышко.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Ивлеева жестко ответила подписчикам на вопрос о беременности.