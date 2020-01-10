Минобороны показало пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К в рамках учений в Черном море.

На кадрах видно, как ракета отделяется от истребителя и в течение какого-то времени летит с выключенным двигателем. Затем из сопла вырывается пламя, и она быстро ускоряется. Съемка велась с другого самолета.

В рамках учений также были проведены пуски крылатых ракет «Калибр» и стрельба из берегового стационарного ракетного комплекса «Утес».

Учения в Черном море прошли 9 января. В них участвовали силы Черноморского и Северного флотов. Всего в маневрах было задействовано более 50 различных кораблей и порядка 40 летательных аппаратов.

Командовал учениями главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Президент РФ Владимир Путин наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошли масштабные учения Северного и Черноморского флотов.