Житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье

В Подмосковье изнасиловали шестилетнюю девочку. Нападавшим, предположительно, оказался житель Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, нападение произошло в городе Долгопрудный Московской области. Пострадавшая в настоящее время госпитализирована. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Более подробной информации о происшествии нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — за насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. В рамках дела продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оперного певца из Новосибирска заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки.