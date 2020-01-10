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  4. Житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье

Житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье

, 10:15 | Анастасия Игонина 41

В Долгопрудном насильник напал на шестилетнюю девочку — в преступлении заподозрили 29-летнего мужчину из Ленобласти.

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

В Подмосковье изнасиловали шестилетнюю девочку. Нападавшим, предположительно, оказался житель Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, нападение произошло в городе Долгопрудный Московской области. Пострадавшая в настоящее время госпитализирована. Мужчина, подозреваемый в изнасиловании, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Более подробной информации о происшествии нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — за насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет. В рамках дела продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что оперного певца из Новосибирска заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки.

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