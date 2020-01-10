Петербуржцам рассказали, зачем нужно снимать очки при звонке по мобильному

Петербуржцам объяснили, для чего нужно снимать очки во время разговора по мобильному телефону. Рекомендации по использованию смартфонов появились на сайте Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Специалисты рассказали, что телефонный разговор не должен длиться больше двух-трех минут, а между звонками должен быть перерыв около 15 минут. Детям не стоит проводить много времени за мобильными играми, поскольку это вредит глазам.

Во время звонка гаджет лучше всего держать на некотором расстоянии от уха, а подносить телефон к лицу стоит только после того, как абонент, которому вы звонили, поднял трубку. Также стоит при телефонных беседах снимать очки с металлической оправой, чтобы не усиливать создаваемое гаджетом электромагнитное поле.

Сам смартфон стоит по возможности держать подальше от тела. Например, отказаться от ношения телефона в кармане кофты или брюк и переложить его в сумку. А на ночь не класть гаджет рядом с головой.

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