Женщину-инвалида дважды изнасиловали и ограбили в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина дважды изнасиловал и ограбил инвалида третьей группы. Полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления.

Как стало известно 5-tv.ru, обращение в полицию поступило вечером 9 января. Заявительница сообщила, что 8 января около 19:00 в Подпорожье рядом с домом № 34 по проспекту Ленина неизвестный напал с ножом на женщину 1986 года рождения, являющуюся инвалидом третьей группы.

Угрожая оружием, мужчина изнасиловал пострадавшую. Затем он завел женщину в нежилой барак и еще раз совершил насильственные действия. После этого насильник отобрал у жертвы мобильный телефон и отвел пострадавшую к дому № 53 по проспекту Ленина и скрылся.

На вид совершившему преступление мужчине около 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. Был одет в темную «дутую» куртку, темные штаны и зимнюю кепку с маленьким козырьком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что житель Ленобласти подозревается в изнасиловании ребенка в Подмосковье.