Легендарное Fashion Freak Show Жан-Поля Готье впервые покажут в России

Эпатажное Fashion Freak Show знаменитого кутюрье Жан-Поля Готье впервые покажут в России. Программа будет представлена в Петербурге и Москве.

Впервые шоу увидело свет осенью 2018 года в кабаре «Фоли-Бержер». Необычное сочетание цирковой и театральной постановок с модным показом мгновенно стало популярно и востребовано как в культурных, так и в фэшн-слоях Парижа и Франции.

Особой изюминкой стали не столько костюмы от Готье, которых специально для шоу он создал более 200, сколько люди, демонстрирующие наряды. Своих моделей Жан-Поль ласково называет «фриками», имея в виду людей, отличных от общих стандартов красоты.

«Все мои фрики были при мне уже с моих первых шагов в моде: я выпускал на подиум высоких и маленьких, худых и толстых, молодых и не очень. Я всегда предпочитал женщин с характером стереотипным хорошим девочкам, всегда любил чудаков, провокаторов, смешение разных эстетик, неожиданные откровения. И эту трансгрессивную энергию я выпускаю на свободу. Это шоу — история моей жизни, вещей, которые я пережил, видел и любил. А также истории, которые я никогда не рассказывал раньше!» — говорит о представлении сам кутюрье.

Над созданием Fashion Freak Show трудилась команда именитых и талантливых специалистов. В работе принимала участие режиссер и актриса Тони Маршалл, хореограф Мадонны Марион Мотин, композитор и музыкальный продюсер Нил Роджерс.

Первыми в России легендарное шоу Жан-Поля Готье увидят жители Петербурга — посмотреть его можно будет в БКЗ «Октябрьский» с 31 января по 2 февраля. В Москве Fashion Freak Show будут показывать с 6 февраля 2020 года.

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