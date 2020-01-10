«Вы меня не знаете!»: Избранница Петросяна жестко ответила на совет подписчицы

Жесткий ответ Татьяны Брухуновой на комментарий одной из подписчиц привлек внимание других посетителей ее страницы в соцсети. В Instagram избранница Петросяна, которую называют его законной супругой, опубликовала фото из Хельсинки. В кадре она предстала с гладкой стрижкой, в очках и свитере с медвежонком.

«Смените прическу, похожи на директрису из „Служебного романа“, вы же молодая», — прокомментировала снимок пользователь под ником prosto__albina.

Instagram @bruhunova

Ответ помощницы комика оказался не менее резким.

«Я запамятовала: в какой момент я обращалась к вам за советом?» — осадила Брухунова.

Поклонница объяснила, что не хотела обидеть девушку, и дала ей совет «по-дружески, без злобы». Но и этот ответ не удовлетворил автора поста.

«Боже мой! Что значит „по-дружески“? Вы меня не знаете, я вас тоже! Как жаль, что родители не объяснили вам в детстве: давать совет или даже комментарии можно только в одном случае — если тебя об этом попросили. Все остальное — это демонстрация отсутствия воспитания и пренебрежение основ этикета! Мне очень жаль, что так много бескультурных и невоспитанных людей вокруг. Как же должно быть вам тяжело в жизни», — отчитала юзера Татьяна.

Фолловеры поддержали вторую половину Петросяна и со своей стороны указали недовольной даме на бестактность.

«Хорошая прическа! Что за советы такие! Как будто молодежь короткие стрижки не носит»;

«Нормальная прическа! Приятная девушка! Не надо придираться!»

«Вообще-то, в этом году в тренде именно такая стрижка — короткие прямые волосы, и возраст здесь ни при чем», — отозвались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых.