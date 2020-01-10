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Молодая жена Петросяна пообещала родить пятерых

, 11:50 | Анастасия Игонина 469

Татьяна Брухунова заверила поклонников, что они с Евгением Вагановичем «будут стараться».

Фото: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова не исключила возможного рождения пятерых наследников от новоиспеченного супруга — Евгения Петросяна. Об этом она рассказала, общаясь с подписчиками в Instagram.

Сейчас Татьяна отдыхает в Финляндии — она опубликовала новый снимок из Хельсинки. В кадре Брухунова позирует в светло-коричневом свитере с изображением медведя. В комментариях пользователи принялись задавать интересующие их вопросы. Также фолловеры высказали свое мнение и пожелания в адрес молодой супруги Петросяна.

«Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну!» — посоветовал один из пользователей, сообщает Teleprogramma.pro.

«Пять? Спасибо! Будем стараться», — ответила Брухунова своему подписчику.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая возлюбленная Петросяна похвасталась дорогими украшениями.

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