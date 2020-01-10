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Поклонники Ники Минаж возмущены ее восковой фигурой в Музее мадам Тюссо

, 23:51 | Светлана Александрова Видео 8

Фанаты певицы видят в скульптуре больше сходства с сестрой Ким Кардашьян, чем со своим кумиром.

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Фото, видео: Instagram @nickiminaj

В обновленной экспозиции Музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине появился двойник известной американской хип-хоп певицы Ники Минаж. Звезда увековечена в узнаваемом образе и позе из клипа Anaconda. Однако поклонники артистки раскритиковали работу скульпторов — они считают, что, кроме одежды, ничего общего с исполнительницей фигура не имеет. Многие сошлись во мнении, что восковая статуя больше напоминает Кортни Кардашьян, чем Ники Минаж. Некоторые требуют разбить экспонат. Кто-то даже разглядел, что татуировки на теле не совпадают.

«Как они так не уважают Ники!»

«Почему она выглядит, как Кортни Кардашьян?»

«Они сделали ее частично азиатской, частично кавказской».

«Это восковая фигура Кортни Кардашьян в роли Ники Минаж. Неплохо!» — пишут комментаторы в соцсетях.

 
 
 
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The new Nicki Minaj wax figure in Berlin isn't…great… 😅

Публикация от  Complex Music (@complexmusic)

Между тем, как пишет Teleprogramma.pro, этой восковой фигуре Минаж уже четыре года — она была выставлена в 2015 году в Лас-Вегасе, и сама певица своего двойника одобрила. Впрочем, фанатам он не понравился сразу — они уже тогда возмущались, что фигура больше похожа на сестру Ким Кардашьян.

В октябре 2019 года, как писал 5-tv.ru, Ники Минаж шокировала публику, выйдя замуж за Кеннета Петти, отсидевшего более 10 лет в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней и убийство.

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