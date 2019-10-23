Американская рэп-исполнительница Ники Минаж 21 октября официально стала женой Кеннета Петти — человека с двумя судимостями за изнасилование несовершеннолетней и убийство, сообщает журнал «СтарХит».

В Instagram певица выложила видео, на котором показала кружки с гравировками «Мистер…» и «Миссис…» и бейсболки с надписями «Жених» и «Невеста».

О желании сочетаться браком с Кеннетом Петти Ники заявляла еще в августе. Свое решение она отстояла, несмотря на отговоры фанатов. Звезду неоднократно предупреждали о криминальном прошлом ее избранника. За совершенные преступления Петти провел в тюрьме более десяти лет. Минаж, как могла, защищала любимого перед публикой и уверяла, что он раскаялся в содеянном.

Вероятно, войти в положение Кеннета артистке помогло ее трудное детство. Отец Ники был наркоманом и регулярно поднимал руку на домочадцев. Однажды глава семьи чуть не сжег дом, чтобы избавиться от жены и детей. Впоследствии в своих песнях Минаж признавалась — после пережитого вряд ли сможет довериться мужчине. Тем не менее до Кеннета у знаменитости были романы с несколькими рэперами и гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ники Минаж извинилась за твит об уходе со сцены.